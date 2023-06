Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni au fost, vineri, pe Aeroportul Cioca, in prima seara a celui mai mare festival din vestul Romaniei, District 23. De fapt, anul acesta, in premiera, conceptul District 23 unește trei festivaluri in aceeași perioada și aceeași locație. Flight Festival, Vest Vest și Magnetic Festival,…

- In urma cu cateva minute, adica marți seara in jurul orei 20:30, in vestul țarii, intre Arad și Timișoara, s-a inregistrat un cutremur puternic. Primele estimari indica o magnitudine de cinci grade. Cutremurul s-a simțit la Timișoara la Arad și in multe localitați din cele doua județe Informare de presa…

- La sfarșitul acestei saptamani, in Piața Unirii din Timișoara va avea loc evenimentul Silent Disco in the City, realizat de catre organizatorii festivalului District 23, care va avea loc in perioada 16 – 18 iunie la Aerodromul Cioca de langa Timișoara. Silent Disco Party va avea loc intre orele 18 și…

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival) s-au reunit pentru a marca nașterea unui „oraș” in afara Timișoarei, in perioada 16 – 18 iunie, la Aerodromul Cioca, de langa Timișoara, unde va fi un weekend plin de…

- Asociația Documentor a lansat la Timișoara o campanie de promovare pentru inființarea unui centru regional de film. Proiectul include și un atelier de animație, in care tineri din Norvegia și Romania vor lucra impreuna pentru a crea un scurtmetraj de animație. Scopul acestor proiecte este de a dezvolta…