Stiri pe aceeasi tema

- Mii de femei au participat sâmbata la un nou mars în centrul capitalei Minsk si în alte orase din Belarus împotriva violentei politiei în timpul manifestatiilor antiguvernamentale care au loc în aceasta tara de aproape patru saptamâni, transmite EFE, preluata…

- Mii de sustinatori ai partidelor de opozitie din Muntenegru au iesit luni in strada pentru a sarbatori o victorie electorala asupra partidului pro-occidental care a condus tara in ultimii 30 de ani, noteaza BBC. Susținatorii opoziției au sarbatorit in capitala Podgorica. „Aceasta este libertatea. Muntenegru…

- Peste 50 de persoane au fost retinute la Minsk si mai mult de 120 la nivel national, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna. Unii dintre sustinatorii Svetlanei Tihanovskaia, candidata Opozitiei din Belarus, au sarbatorit victoria in alegeri la Minsk, transmite agentia…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noapte in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa. Peste 50 de persoane au fost…

- Echipa editoriala si 70 de jurnalisti ai celei mai mari publicatii independente de presa din Ungaria, Index.hu, au demisionat vineri in semn de protest fata de inlaturarea din functie a redactorului-sef Szabolcs Dull. Sute de oameni au protestat in fata resedintei oficiale a premierului Viktor Orban.

- Organizatorii importantei defilari a "regimentului nemuritor", la care participa in fiecare an sute de mii de rusi ce marsaluiesc pe strada cu portrete ale bunicilor, parintilor sau altor rude care au participat la cel de Al Doilea Razboi Mondial, au decis joi sa anuleze evenimentul ce era programat…

- "Este clar ca deplasarea cetatenilor nostri la derbiul jucat la Belgrad a provocat aceasta situatie", a declarat Jevto Erakovic, directorul Centrului clinic de la Podgorica, el subliniind ca se asteapta la "un numar mai ridicat de cazuri in urmatoarele zile". Meciul din 10 iunie, contand pentru semifinalele…

- Muntenegru a raportat luni un prim caz de COVID-19 inregistrat dupa data de 5 mai si la trei saptamani dupa ce teritoriul tarii a fost declarat liber de coronavirus, transmite Reuters.Persoana infectata, care a sosit din Bosnia, se afla in autoizolare in capitala tarii, Podgorica, a precizat Institutul…