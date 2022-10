Zeci de mii de pelerini așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva In aceste zile, Iașiul se transforma in capitala ortodoxiei. Sute de mii de pelerini sunt așteptați in orașul din regiunea Moldovei pentru a se inchina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Comparativ cu anii trecuți, cand pelerinii trebuiau sa respecte o serie de masuri din cauza noului coronavirus, in acest an, avand in vedere ca restricțiile au fost ridicate in luna martie, nu exista masuri epidemiologice prestabilite. Pana astazi, 8 octombrie a.c, aproximativ 22.000 de persoane au putut sa se inchine la racla Cuvioasei. La ora 17:00, in culoar se aflau aproape 10.000 de persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Euronews a facut clasamentului celor mai mari si celor mai mici salarii ale profesorilor din Europa. Exista diferente semnificative in ceea ce priveste salariile profesorilor in tarile europene. Salariile anuale brute din invatamantul secundar inferior au variat de la aproximativ 4.233 de euro in Albania…

- Radu Tampea de la CSM Unirea Alba Iulia, medaliat cu bronz la Balcaniada de sah pentru juniori din Muntenegru Reluate dupa o pauza de peste 20 de ani, Campionatele Balcanice de sah se desfasoara in aceste zile la Cetinje (Muntenegru), la competitie participand concurenti din Albania, Bosnia si Hertegovina,…

- FOTO| Radu Tampea, legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, medaliat cu bronz la Balcaniada de sah pentru juniori din Muntenegru FOTO| Radu Tampea, legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, medaliat cu bronz la Balcaniada de sah pentru juniori din Muntenegru Reluate dupa o pauza de peste 20 de ani, Campionatele…

- Pregatirile pentru hramul Sfintei Parascheva au intrat pe ultima suta de metri, iar Mitropolia Moldovei si Bucovinei anunta ca acestea vor fi finalizate in urmatoarele trei zile, cand racla cu moastele Sfintei Parascheva va fi scoasa din Catedrala Mitropolitana si asezata pe baldachinul din curtea interioara.…

- „Mergi in pace, pelerinule!” este un cuvant stravechi pe care il rosteau cei de demult pentru cei care plecau in pelerinaj, mergeau in pelerinaj la diferite locuri sfinte ale creștinatații. „Mergi in pace, pelerinule!” este și cuvantul pe care il adresez tuturor acelora care au venit, care vin și vor…

- Acordarea statutului de țara candidata Ucrainei și Republicii Moldova este de departe cel mai mare proces pozitiv care a avut loc in regiune in ultimii ani. Cu toate acestea, atat societatea in ansamblu, cat și guvernul ucrainei nu ințeleg ce presupune acest statut, se arata intr-o analiza a publicației…

- Negocierile de aderare pentru Macedonia de Nord și Albania au inceput marți la Bruxelles. Acesta a fost descris ca fiind un „moment istoric” pentru cele doua țari din Balcanii de Vest și pentru Uniunea Europeana. „Ce moment istoric”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in…

- Cele 27 state membre ale Uniunii Europene(UE) si-au dat luni acordul pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, dupa semnarea unui protocol intre Skopje si Sofia care ridica ultimele obstacole, relateaza AFP. Cei 27 „tocmai si-au dat acordul pentru deschiderea negocierilor…