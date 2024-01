Zeci de mii de bucureșteni rămân în frig în urma unei avarii majore la Magistrala Grivița Vremea in București s-a racit brusc și problemele la rețeaua de termoficare au devenit și mai stresante pentru bucureșteni. Din cauza unei avarii majore semnalate la Magistrala Grivița , zeci de mii de bucureșteni din Sectoarele 1 și Sectorul 2 vor ramane in frig. Conform Ministerului Energiei, Primaria Generala nu a accesat fondurile europene destinate acestui tronson. ”La nivelul Bucureștiului ne-a fost semnalata o avarie majora la Magistrala Grivița, avarie care va afecta atat locuitorii Sectorului 1, cat și o parte a locuitorilor Sectorului 2. Mai mult, am fost nevoiți sa oprim forțat CET… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- UPDATE – Seful Termoenergetica, Adrian Teodorescu, a declarat intr-o interventie la Digi24, ca marti s-a inregistrat o avarie majora la Magistrala care apartine de CET Grozavesti, o retea majora. ”A fost identificata, in acest moment echipele intervin, in doua, maxim trei ore aceasta avarie va fi remediata,…

- O avarie produsa la Magistrala Grivița pe Șoseaua Grozavești din București a lasat fara apa calda și caldura aproximativ 1.000 de blocuri din Sectorul 1 și parțial din Sectoarele 2, 5 și 6, a anunțat, marți, 9 ianuarie, compania Termoenergetica. Remedierea avariei va dura pana miercuri noapte, potrivit…

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda și incalzire va fi sistata pentru aproximativ 1.000 de blocuri din Sectorul 1 și parțial din Sectoarele 2, 5 și 6, pana in data de 10 ianuarie 2024, ora 23.30, potrivit comunicatului CMTEB.Zonele afectate sunt: Sectorul 2: Șoseaua Ștefan cel Mare și Bulevardul…

- Mii de bucureșteni din patru sectoare ale capitalei au ramas fara apa calda și caldura. De vina este o avarie produsa la Magistrala Grivița pe Șoseaua Grozavești. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunta, printr-un comunicat ca din cauza unei avarii produse la Magistrala Grivița…

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda si incalzire va fi sistata pentru aproximativ 500 de blocuri, din cauza unei avarii produse la Magistrala Grivita, pe soseaua Orhideelor, care necesita lucrari de remediere. Potrivit unui comunicat al Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti (CMTEB)…

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) SA anunta, marți, ca din cauza unei avarii produse in cursul acestei dupa-amiezi pe Magistrala III Sud, furnizarea agentului termic pentru apa calda și incalzire va fi sistata in zonele: Mihai Bravu, Mașina de Paine, Doamna Ghica, Șoseaua Fundeni…

- Ministerul Energiei a anunțat, duminica seara, ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost resincronizata la Sistemul Energetic National și ca s-a restabilit alimentarea cu energie electrica pentru peste 80% dintre clientii afectati de vremea extrema, relateaza News.ro.Unitatea 1 a CNE Cernavoda s-a deconectat…

- Partidul S.O.S. Romania a anuntat Primaria Generala Bucuresti ca va protesta timp de mai multe zile in fata Guvernului, incepand de astazi de la ora 17.00.„In inștiințarea trimisa Primariei Generale a Capitalei, am adus la cunoștința faptul ca Partidul S.O.S. Romania organizeaza in perioada urmatoare…