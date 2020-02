Stiri pe aceeasi tema

- Localitatile Tulghes, Recea, Hagota si Corbu au ramas, miercuri dupa-amiaza, partial fara curent electric din cauza vantului puternic si a ninsorii, care au afectat mai multe posturi de transformare. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost avariate 32 de posturi…

- Acoperisul unei case parasite a fost smuls de vant si a ajuns pe carosabil, in noaptea de miercuri spre joi, un copac a cazut pe DN 1, iar mai multe locuinte au ramas fara curent din cauza vantului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Pompierii si…

- Acoperisul unei case parasite a fost smuls de vant si a ajuns pe carosabil, in noaptea de miercuri spre joi, un copac a cazut pe DN 1, iar mai multe locuinte au ramas fara curent din cauza vantului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres. Pompierii…

- Peste 670 de gospodarii din Neamt nu au energie electrica, duminica dimineata, 29 decembrie, conform informatiilor oferite de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt: “Din cauza intensificarilor de vint este afectata o linie de MT, cu 5 PT, fiind nealimentați cu energie electrica…

- Mii de consumatori din Marginimea Sibiului au ramas astazi fara curent electric, din cauza unei avarii cauzate de vantul puternic de noaptea trecuta, potrivit prefectului de Sibiu, Maria Minea. "Vantul a afectat reteaua electrica din zona Marginimii. Este avarie in zona si sunt afectati aproximativ…

- Vantul puternic din zona de est a judetului Timis a lasat fara energie electrica comuna Traian Vuia si trei sate apartinatoare (Sudrias, Susani si Jupani), dar sectiile de votare nu au fost afectate, functionand pe energia electrica furnizata de generatoare autonome potrivit Agerpres Purtatorul de…

- Din cauza vantului puternic, o comuna din Timis si trei sate apartinatoare au ramas fara curent electric. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis un container cu generator de mare capacitate, urmand ca alte doua sa ajunga in zona, din Arad si Hunedoara. Procesul electoral nu a fost intrerupt,…

- Vantul puternic care s-a abatut asupra județului Timiș creaza probleme in mai multe localitați, care au ramas nealimentate cu energie electrica. Pentru a preintampina unele probleme serioase in ziua in care romanii iși aleg președintele, ISU Timiș a solicitat un container suport logistic tip 4 de iluminat.…