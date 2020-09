Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 24 de migranti s-au inecat in Marea Mediterana in timp ce incercau sa ajunga din Libia in Europa cu o barca pneumatica, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie, citata de agentia de presa Reuters.

- Corpurile a 22 de migranti au fost recuperate de Semiluna Rosie in largul orasului Zwara, in vestul Libiei, a anuntat duminica Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), scrie AFP preluat de agerpres. "Duminica, 22 de corpuri au fost recuperate de Semiluna Rosie libiana la Zwara", a anuntat…

- Cel putin 45 de migranti si refugiati au murit in aceasta saptamana in largul Libiei in cel mai grav naufragiu al anului, au anuntat miercuri doua agentii ale ONU la Geneva, relateaza AFP.Inaltul Comisariat ONU pentru refugiati (UNHCR) si Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) au…

- Europa poate face mai mult in Libia, atragand atentia contractorului militar rus Wagner Group, Rusiei si altor state ca Emiratele Arabe Unite si Egiptul care incalca embargoul asupra armelor impus de ONU, a declarat joi un inalt diplomat american citat de Reuters. Europenii sunt "mandri" de misiunea…

- Rusia a decis sa-si redeschida ambasada in Libia, a anuntat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, intr-o intalnire cu Aguila Saleh, presedintele parlamentului din Tobruk din estul Libiei, pro-Haftar, care efectueaza o vizita la Moscova, potrivit Interfax, TASS si Reuters. "Vreau sa va informez…

- Alianta Nord-Atlantica a initiat o investigatie in cazul unui incident produs in Marea Mediterana, in largul Libiei, intre nave militare din Turcia si Franta, anunta secretarul general NATO.