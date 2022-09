Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi ucraineni au fost inclusi in sistemul de invatamant din Botosani, incepand cu noul an scolar, care a debutat luni, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Botosani, Irina Telisca. Potrivit sursei citate, inscrierea copiilor din Ucraina a fost…

- Creste considerabil numarul copiilor din Ucraina care au ales sa invete in scolile din Iasi in contextul continuarii conflictului armat provocat de Rusia. Conform reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean din Iasi sunt 125 de elevi ucraineni care s-au inscris ca audienti in scolile din municipiu…

- Șase din zece mame de copii ucraineni aflați in Romania prefera clase speciale in școlile romanești. Șase din zece copii ucraineni aflați in Romania prefera sa fie organizate clase speciale in școlile romanești, dupa programa din Ucraina, arata rezultatele unui sondaj efectuat de...

- 6 din 10 copii ucraineni aflați in Romania prefera sa fie organizate clase speciale in școlile romanești, dupa programa din Ucraina; 28% dintre ei au inceput sa invețe limba romana, doar 1 din 100 de copii ucraineni au invațat bine limba romana sau o știau inainte de sosirea in Romania, fiind de etnie…

- BOR a prezentat sumele la zi cheltuite pentru ajutorarea refugiaților plecați din calea razboiului din Ucraina.Biserica Ortodoxa Romana a cheltuit de la inceputul razboiului din Ucraina (pe 24 februarie 2022) și pana astazi mai mult de 7 milioane de euro pentru ajutorarea refugiaților ajunși in Romania,…

- Crucea Roșie Romana deruleaza, impreuna cu Federația Internaționala de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, un program de asistența financiara pentru cetațenii ucraineni care, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, s-au stabilit in Romania. In ultimele zile, dupa cum a ...

- In cea mai mare criza umanitara a Europei, Romania a fost o ECHIPA, susține Madalina Turza, consilier de stat, coordonator strategic al asistenței umanitare: Din data de 24 februarie 2022, Romania, statul membru UE cu cea mai extinsa granița cu Ucraina, a gazduit peste 1,2 milioane cetațeni ucraineni…

- In data de 13.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 107.859 de persoane, dintre care 7.623 de cetateni ucraineni in crestere cu 10,5 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.115 cetateni ucraineni in crestere…