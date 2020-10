Zeci de controale, anul acesta, la balastierele din Prahova

Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce galațeanca Marioara Artemis Gatej a fost numita de Ludovic Orban in funcția de comisar general al Garzii Naționale de Mediu, activitatea acestei instituții a fost paralizata ca urmare a unor decizii aberante ale acesteia. Printr-o asemenea decizie, Marioara Gatej a desființat,…

- ”In actiunile de control curente, de la inceputul anului si pana in prezent, cei 150 de inspectori din cadrul Administratiei Nationale Apele Romane si a celor 11 Administratii Bazinale de Apa au aplicat amenzi in valoare de aproape 7 milioane de lei, doar pentru exploatarea ilegala a agregatelor minerale…

- In perioada 1 iulie - 31 august 2020, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi din Inspectoratul General al Politiei Romane, politistii de la transporturi din toate judetele au actionat pentru cresterea sigurantei si securitatii navigatiei in zona de litoral a Marii Negre si pe luciurile de…

- Sanctiuni contraventionale in suma totala de 956.000 au fost aplicate in urma neregulilor constatate in cadrul actiunii de control ''Balastiera 2020'', in perioada iulie- august 2020, informeaza Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Controalele au fost derulate de specialisti din…

- Inca 11 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in randul personalului din sistemul de penintenciare in perioada 14-20 august, anunța Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP). Potrivit ANP, din totalul cazurilor raportate, doar 44 de polițiști de penitenciare inca urmeaza…

- Omul de afaceri iesean este Marian Iacomi, care in noiembrie 2017 a cumparat balastiera de la Cristesti, insa autoritatile nu i-au eliberat nici in prezent licenta de exploatare a pietrisului. Jurnalistii "Ziarului de Iasi" au scris despre cazul strigator la cer al acestuia in cursul anului trecut.…

- Lucratorii de la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad - Sistemul de Gospodarire a Apelor Iasi verifica situatia semnalata pe raurile Bahlui si Jijia privind mortalitatea piscicola, fiind prelevate si ieri si astazi probe, in vederea efectuarii de analize de laborator. In acelasi timp, s-a actionat…