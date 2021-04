Localnicii din Motru au inceput sa depuna cereri de debranșare de la sistemul de termoficare. In Motru, sistemul de furnizare a apei calde și caldurii este centralizat. Motru este singura localitate din Gorj unde se mai pastreaza livrarea agentului termic de catre un operator unic. In prima parte a acestui an zeci de cereri de debranșare au fost transmise autoritații locale și centralizate la Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa din Motru. Numai in utima saptamana au fost inregistrate 11 solicitari. Locuitorii orașului au posibilitatea sa iși monteze centrale individuale pe gaze naturale.…