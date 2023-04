Zeci de cadavre au ajuns la mal în Libia după ce mai multe bărci cu migranți s-au scufundat Cel puțin 57 de cadavre au fost aduse la țarm dupa ce doua barci de migranți s-au scufundat in Marea Mediterana, in apropiere de vestul Libiei, au declarat marți (25 aprilie) un ofițer de paza de coasta și un lucrator umanitar. Zeci de cadavre au fost aduse la țarm in vestul Libiei, dupa ce doua barci care transportau migranți s-au scufundat marți, potrivit pazei de coasta. Bassam Mahmoud din Egipt este printre cei care au supraviețuit calatoriei. El spune ca la bord erau aproximativ 80 de pasageri, cu destinația Europa. Zeci de cadavre au aparut la mal dupa ce doua barci cu migranți s-au scufundat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

