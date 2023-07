Stiri pe aceeasi tema

- Incidente in lant pe pe Autostrada A1, in vestul tarii. Pompierii din Hunedoara au intervenit dupa-masa pentru a stinge un incendiu izbucnit la o masina care a luat foc la kilometrul 330, pe sensul Orastie-Sebes. Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și…

- Un nou incendiu a avut loc azi in judetul Hunedoara. De aceasta data a luat foc o casa din Luncoiu de Sus iar interventia pompierilor a facut sa fie evitata o situatie cu potential devastator. Pompierii Secției Brad au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului cu trei autospeciale de…

- Echipajele de urgența au fost solicitate in aceasta dupa-amiaza, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, dupa ce un barbat a cazut in timpul unui zbor cu parapanta in zona Clopotiva, comuna Rau de Mori, județul Hunedoara. „Spre locul indicat s-a deplasat de urgența, echipajul SMURD din cadrul…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad intervin la un incendiu la un lan de grau aflat intre localitațile Nadlac și Peregu Mare, din judetul Arad. La fata locului s-a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. In sprijinul forțelor prezente acționeaza și pompierii…

- Mai multe echipaje ale ISU Arad au fost trimise sambata seara in misiune pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in interiorul unei hale din județul Arad. Incendiul a izbucnit in hala unui operator economic din localitatea Tagadau. La fața locului intervin salvatori din cadrul Detașamentului Ineu…

- Precipitatiile abundente din vestul tarii au cauzat mai multe probleme in judetul Hunedoara, unde cateva drumuri importante au fost blocate fie de arbori, fie de aluviuni. Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata in cateva locatii. Pompierii din mai multe subunitați ale ISU Hunedoara…

- Un apel la 112 a mobilizat echipajele de urgența in parcarea unui supermarket, unde doua mașini ardeau intr-un puternic incendiu. Incidentul a avut loc pe bulevardul Dacia din Hunedoara, in noaptea de sambata spre duminica. „In acesta noapte, printr-un apel la numarul unic de urgența 112 a fost anunțat…

- Pompierii Secției Ilia au intervenit, marți seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din in localitatea Poganești, comuna Zam, județul Hunedoara. „Salvatorii au intervenit de urgența cu doua echipaje de stingere și un echipaj SMURD, au localizat incendiul și au oprit propagarea…