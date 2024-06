Stiri pe aceeasi tema

- La data de 08 iunie 2024, in jurul orei 10:50, Poliția Municipiului Brad a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca, pe raza comunei Bucuresci, o persoana ofera plicuri cu bani pentru a influența alegatorii pentru alegerile locale din data de 09 iunie 2024. In baza sesizarii, o patrula…

- Marius Turc, un fotograf din Hunedoara, a surprins in imagini un fenomen atmosferic rar, petrecut in vestul Romaniei. Norii care anunțau o furtuna supercelulara s-au inalțat peste valea Crișului Alb, deasupra orașului Brad (Hunedoara), oferind o priveliște deosebita.

- Autoritatile din judetul Hunedoara sunt in alerta dupa ce a fost semnalata posibila inecare a unei persoane in „Barajul mare”, de la Santamaria Orlea, langa orașul Hațeg. Misiunea de cautare este in desfasurare. „Se intervine cu un echipaj de scafandri și alți 3 subofițeri, de la Deva, dar și cu 2 autospeciale…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Hunedoara au pus in executare joi 11 mandate de percheziție domiciliara, dintre care noua pe raza municipiului Deva, unu pe raza comunei Ribița și unu pe raza comunei Zam, la locuințele folosite de patru barbați cu varste…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata la o gospodarie de pe strada Poligonului din municipiul Petroșani, judetul Hunedoara. Focul a cuprins centrala, acoperisul si o anexa. Din fericire nu au existat victime. Detasamentul Petrosani a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au descins ieri la Lupeni si Uricani, in judetul Hunedoara, pentru perchezitii domiciliare legate de un dosar penal ce vizeaza savarșirea unor infracțiuni la regimul armelor și al munițiilor. braconaj, uz de arma letala fara drept și orice…

- Weekend plin pentru polițiștii rutieri din cadrul IPJ Hunedoara, care au organizat o razie pe principalele artere din judet. Polițiștii rutieri au aplicat 155 de amenzi pentru nerespectarea regulilor de circulație, dintre care 60 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului de viteza…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „intensificari puternice ale vantului care vor depași la rafala 120-130 km/h”. Alerta vizeaza zonele montane cu altitudinea de peste 1.800 de metri din județele Caras-Severin și Hunedoara. Codul portocaliu este valabil…