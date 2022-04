Zeci de ani de inchisoare in prima instanta pentru retrocedarea a 25 de hectare din Constanta. Apelul, amanat pentru luna viitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea, condamnata definitiv de instanta suprema, in iunie 2018, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul Gala Bute trebuie sa execute pedeapsa, a decis joi Inalta Curte de Casatie si Justitie. Instanta suprema a respins, astfel, contestatia in anulare formulata…

- Un avocat din Giurgiu a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare, el fiind acuzat ca in aprilie 2020 a ranit un tanar…

- Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la opt ani si sase luni de inchisoare, iar Cristian Boureanu, la patru ani si trei luni de inchisoare, in dosarul legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta. Decizia…

- Crinuta Nicoleta Dumitrean fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si al Comisiei Centrale de Despagubiri , a luat in prima instanta 6 ani si 3 luni inchisoare. Magistratii au decis confiscarea sumei de "400.000 euro primita de aceasta cu titlu de mita sau echivalentul…

- „Instanta de control judiciar constata ca nu exista probe care sa lege incheierea contractelor de publicitate de castigarea licitatiei sau care sa demonstreze existenta unei intelegeri prealabile intre inculpatii C. (Eduard Martin – n.r.) si A. (Radu Mazare – n.r), intermediata, eventual, de inculpatul…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru luare de mita si conflict de interese in dosarul „Polaris”, noteaza Agerpres. Initial, in martie 2019, Mazare a primit o condamnare…

