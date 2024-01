Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii orașului Chișineu Criș cu sprijinul jandarmilor aradeni au desfașurat ieri o razie pe raza de competența in urma careia au aplicat amenzi de aproape 18.000 de lei. In cadrul activitații au fost legitimate 48 de persoane și verificate 28 de autovehicule. Au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița s-au aflat la datorie pentru o minivacanța in siguranța In perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, zilnic, peste 220 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații…

- Autoturism cautat de autoritațile din Germania, indisponibilizat de polițiștii din vestul țarii. In aceasta dimineața, polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au ridicat de la un barbat din Reșița, un autoturism ce figura ca...

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…

- Pe mai multe drumuri din țara șoferii trebuie sa incetineasca din cauza ceții și a carosabilului umed. Porturile Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea și Mangalia sunt inchise, sambata dimineața, din cauza vantului puternic. Este semnalata ceața, ce reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe…

- Politistii din Arad au fost prezenti in efective marite in cursul noptii trecute pe strazile municipiului de pe Mures. Autoritatile au verificat cluburile si barurile din zona centrala si pe pe strandul Neptun. De asemenea numeroase sanctiuni au venit si pentru conducatorii auto, unii dintre ei avand…

- Politistii rutieri din judetul Arad au desfasurat in ultimele 24 de ore o razie pentru prevenirea cauzelor care duc la accidentele cu consecinte grave. In urma neregulilor constatate au fost aplicate 137 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de aproximativ 50.500 de lei, din care 38 pentru…

- Polițiștii din Banatul Montan au efectuat in weekend razii in intreg județul Caraș-Severin. Acestia au aplicat peste 400 de amenzi soferilor care au incalcat legislatia rutiera. Ca masura complementara, au fost reținute și retrase 39 de permise de conducere și certificate de inmatriculare. Pentru abaterile…