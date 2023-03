Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a prezentat, astazi, un set de zece masuri legislative care vor ajunge pe masa Guvernului si ulterior a Parlamentului, pentru sustinerea familiei si a tinerilor, in vedere cresterii natalitatii.

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anunțat joi un nou pachet legislativ care vine in sprijinul femeilor și creșterii natalitații. Reduceri și TVA de 5% la scutece, lapte și mancare de bebeluși, dar și vouchere lunare de 1.500 de lei pentru creșe, sunt doar cateva dintre masurile anunțate.

- Pachet legislativ pentru creșterea natalitații. TVA de 5% pentru lapte praf și scutece, vouchere de 1.500 lei, card de reduceri Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunța propunerea unui pachet legislativ pentru creșterea natalitații și susținerea familiilor. Acesta include TVA redus la 5% pentru produse…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat un pachet legislativ pentru cresterea natalitatii si sustinerea familiilor care include masuri precum TVA redus la 5% pentru produsele destinate copiilor și vouchere de 1.500 de lei pentru plata after-school, cresa si gradinita. „Creșterea natalitații este…

- PSD a inceput consultarile publice asupra proiectelor legilor Educației: legea invațamantului preuniversitar și legea invațamantului universitar. PSD a desfașurat luni o serie de consultari cu societatea civila și specialiștii din Educație asupra celor doua proiecte de lege, elaborate de Guvern, privind…

- Numarul familiilor din municipiul Deva care beneficiaza de alocație pentru susținerea familiei a scazut, anul trecut, cu 18% fața de anul 2021 și cu aproape o treime (32%) comparativ cu anul 2021. Principalele motive ale incetarii dreptului la ajutorul financiar sunt reprezentate de creșterea…

- Primele vouchere in programul pentru creșterea natalitații au fost distribuite personal unui numar de 15 femei in cadrul unei intalniri cu ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea. Alte sute de vouchere vor fi trimise prin poșta. In Romania, potrivit studiilor recente,…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a anuntat inceperea distribuirii voucherelor din programul pentru cresterea natalitatii. Iata anuntul facut de minsitrul Firea: Incepem distribuirea voucherelor in Programul pentru cresterea natalitatii. Primele zece doamne care…