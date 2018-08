Stiri pe aceeasi tema

- Zece muncitori sezonieri au murit in urma unui accident rutier produs luni in sudul Italiei, iformeaza site-ul agentiei ANSA.Un microbuz cu numere de inmatriculare bulgare s-a lovit cu un TIR, luni, pe Drumul national 16, in localitatea Ripalta, situata in provincia Foggia (regiunea Puglia),…

- La data de 5 august a.c., în jurul orei 00.50, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti, s-au autosesizat cu privire la un eveniment rutier petrecut pe strada Eroilor din localitatea Floresti, eveniment rutier cu pagube materiale. „În urma verificarilor, a fost identificat…

- O femeie a fost ranitia duminica seara, pe strada Bucuresti, in zona Tribunalului, dupa ce doua masini s-au tamponat. Victima era pasagera intr-unul din autoturisme si s epare ca a fost ranita la cap.

- UPDATE Din cauza ranilor grave, Gheorghe Mirica a decedat la scurt timp dupa ce a fost transportat, in coma, la Spitalul Județean Buzau. Accident grav vineri dimineața pe DN1B, in localitatea Istrița de Jos. Din primele date oferite de Poliție, este vorba despre o coliziune intre un TIR și un autoturism…

- Unul dintre cei doi fii ai ministrului Justitiei Tudorel Toader a ajuns la spital in urma unui accident rutier pe care l-a produs, marti dimineata, pe DN 28, in apropierea municipiului Iasi. "La ora 4.00, soferul unui autoturism, un tanar in varsta de 21 de ani, care se deplasa dinspre Raducaneni spre…

- V. S. Un grav accident rutier – soldat cu trei morți – s-a petrecut, ieri, dupa orele pranzului, pe drumul județean DJ 100 L, care leaga comunele Magurele și Balțești. Doua autoturisme care au intrat in coliziune s-au rasturnat, prinzandu-i intre fiarele contorsionate pe cei doi șoferi (un barbat și…

- 15:02 Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp in localitatea Redea, din județul Olt. Conform primelor date, trei persoane au decedat. Din datele preliminare este vorba de un autoturism in care se aflau cinci persoane, iar ...

- Cel putin doua persoane au decedat in urma coliziunii intre un tren de pasager si un marfar in sudul Germaniei, a anuntat compania feroviara Deutsche Bahn, informeaza agentia de stiri Reuters.