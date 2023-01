Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Arad i-au dat fermierului, anterior, termene pentru remedierea situatiei, insa acestea nu au fost respectate, potrivit Agerpres . Acesta risca sa ramana fara animale și fara autorizația pentru fonduri europene. Primarul comunei Paulis, Ioan Turcin, a declarat miercuri, pentru Agerpres,…

- Patru persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital din cauza unui accident produs cu implicarea unui taxi, condus de un șofer in stare de ebrietate alcoolica. Impactul s-a produs in sectorul Ciocana al capitalei, in cursul nopții trecute, transmite Jurnal.md . In accident au fost implicate doua unitați…

- In aceasta dimineața, un grav accident s-a produs in fața unei treceri de pietoni din centrul Capitalei. Accidentul s-a intamplat in jurul orei 11:00, la intersecția strazilor București și Lazo, transmite Știri.md . Astfel, in urma producerii accidentului, patru rute de troleibuz au fost afectate,…

- Vitalie Mihalache, șef al Direcției Generale Transport Public și Cai de Comunicație, a explicat in cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de astazi, 7 noiembrie, care este cauza ambuteiajelor din ultimele zile din centrul Capitalei. Potrivit acestuia, in zona strazii Ismail au loc lucrari…

- O femeie ar fi incercat sa-și puna capat zilelor, sub ochii trecatorilor. O persoana a solicitat ajutorul oamenilor legii, iar la scurt timp echipajele au ajuns la fața locului. Purtatoarea de cuvant a IGSU, Liliana Pușcașu, ne-a comunicat ca pompierii au fost solicitați la adresa Ismail 86. Aceștia…

- O femeie in varsta de 81 de ani a cazut de la etajul 5 al unui bloc de pe bulevardul Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Tragedia a avut loc luni dimineața, in jurul orei 07:40, transmite TV8 . Potrivit ofițerului de presa a Direcției de Poliție din municipiul Chișinau, Natalia Stati, femeia…

- Zeci de persoane au fost documentate astazi de oamenii legii. Potrivit poliției, acestea au venit la intrunirea din Capitala cu scop de destabilizare și racolarea tinerilor cu constituție atletica.

- Astazi, in cadrul masurilor de asigurare a ordinii publice la acțiunea de protest din centrul capitalei, Poliția a depistat la participanți mai multe bunuri și corturi abandonate, precum și minori fara supraveghere prezenți la intrunire.