Zece lei uciși în Kenya, pe fondul agravării conflictului dintre oameni și animalele sălbatice Zece lei uciși in Kenya, pe fondul agravarii conflictului dintre oameni și animalele salbatice Zece lei au fost uciși in sudul Kenyei saptamana trecuta, dintre care șase numai sambata, in contextul in care conflictul dintre oameni și animale salbatice se intensifica in regiune, potrivit Serviciului pentru animale salbatice din Kenya (KWS), citat de CNN. CITESTE SI BREAKING NEWS VIDEO | Explozie puternica in Timișoara: o acumulare de gaze a produs o explozie a unui apartament 22:32 57 BREAKING NEWS FOTO | Accident cumplit pe DN2 E85: Un copil de trei ani, un barbat de 36 de ani și șoferița… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SINEWS VIDEO |puternica in Timișoara: o acumulare de gaze a produs o explozie a unui apartament 22:32 57NEWS FOTO |cumplit pe DN2 E85: Un copil de trei ani, un barbat de 36 de ani și șoferița…

Stiri pe aceeasi tema

- Zece lei au fost uciși in sudul Kenyei saptamana trecuta, dintre care șase numai sambata, in contextul in care conflictul dintre oameni și animale salbatice se intensifica in regiune, potrivit Serviciului pentru animale salbatice din Kenya (KWS), citat d

- Cel putin 10 persoane au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a parasit șoseaua și s-a rostogolit de mai multe ori, in sudul Kenyei. Victimele se intorceau acasa de la o inmormantare, pentru care parcursesera peste 150 de kilometri, conform Mediafax.Cel puțin 10 persoane au murit cand autobuzul…

- Un autoturism si un campion au fost implicate intr-un tragic eveniment rutier pe DJ 692 in localitatea Sanandrei. La locul evenimentului s-a deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prima intervenție și comanda și o ambulanța…

- Un accident rutier, care a pus pe jar echipajele de salvare, a avut loc pe 1 martie, in jurul orei 11.30, la Iasi. Incidentul s-a produs in localitatea Letcani, fiind implicate mai multe autovehicule.

- Accident grav de circulație, in noaptea de miercuri spre joi, in Pasajul Michelangelo din Timișoara. Doi tineri au murit și doi au fost raniți grav dupa ce un autoturism s-a lovit violent de peretele pasajului, iar apoi a ricoșat intr-un autocamion folosit de STPT la intervenții. Polițiștii au deschis…

- Doua persoane si-au pierdut viata in noaptea de miercuri spre joi, in Timisoara, intr-un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o autospeciala de transport public, in care se aflau, in total, noua oameni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doua masini in care se aflau opt persoane s-au ciocnit, sambata, pe DN 2, in judetul Iasi, trei dintre ocupantii autoturismelor avand nevoie de ingrijiri medicale. "Accident rutier produs in localitatea Cristesti. Sunt implicate 2 autoturisme cu 8 persoane, dintre care 3 persoane solicita asistenta…