Stiri pe aceeasi tema

- Selecționata „Lupii București” va intra intr-un prim stagiu de pregatire in vederea participarii la Rugby Europe Super Cup, competiția intercluburi a carei a doua ediție va incepe in luna septembrie. Staff-ul tehnic a selecționat un lot extins de 68 de sportivi, toți evoluand in campionatul intern.…

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…

- SCM USAMVB Timisoara a anuntat azi prelungirea cu un an si jumatate a intelegerii cu experimentatul Stephen Shennan. In schimb, un alt component important al „leilor”, Andrei Radoi si-a anuntat retragerea din rugby! „Prelungirea contractului a fost o decizie ușoara pentru mine. Timișoara este singura…

- SCM USAMVB Timisoara are victorii pe linie in noul an. Astazi, pe arena „Gheorghe Rascanu”, detinatoarea Cupei nu a avut emotii cu Universitatea Cluj-Napoca. Scorul final a fost 80-17 (54-10). Pe o vreme calduroasa si cu o mini-tribuna animata in Ronat, amfitrionii au punctat cam cand au vrut. Ștetco,…

- SCM Timisoara are o prima parte de 2022 excelenta – cu doua victorii in fata marii rivale din Baia Mare. Detinatoarea titlului – CSM Stiinta – a fost batuta de banateni si in noua Liga Nationala. Succesul a fost mai clar azi, scor 31-13, decat cel obtinut de „lei” in finala Cupei de pe teren […] Articolul…

- CS SCM USAMVB Timisoara a invins-o in deplasare pe CSM Stiinta Baia Mare, cu scorul de 31-13 (14-8), sambata, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de rugby, o reeditare a finalei Cupei Romaniei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- SCM Timisoara nu a avut probleme cu modesta formatie din Transilvania, grupare care in sezonul trecut activ in esalonul secund, in prima runda a Ligii Nationale. CSU Alba Iulia a fost „sparring partner” in Ronat pentru detinatoarea Cupei Romaniei. „Leii” s-au impus cu o diferenta foarte mare si pentru…