Stiri pe aceeasi tema

- Zece fosti secretari americani ai apararii au avertizat impotriva oricaror potentiale abuzuri ale armatei in privinta rezultatelor alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite luni dpa. Implicarea fortelor armate ar aduce SUA pe un "teritoriu periculos, ilegal si neconstitutional", au avertizat…

- Un scandal uriaș a izbucnit in Statele Unite chiar pe ultima suta de metri a mandatului de președinte al lui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a fost inregistrat in timp ce incerca sa-l convinga pe un oficial al comisiei electorale din statul Georgia „sa-i faca rost” de voturile necesare pentru…

- Președintele in funcție Donald Trump continua sa conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA 2020, chiar și dupa ce Colegiul Electoral a confirmat victoria democratului Joe Biden. Un consilier de la Casa Alba a declarat pentru CNN ca Trump va incerca sa-și joace acum ultima sa carte ramasa:…

- Armata SUA își continua retragerea din Afganistan, unde președintele Donald Trump vrea sa lase doar 2.500 de soldați pâna la mijlocul lunii ianuarie, a declarat miercuri oficialul de la Pentagon, potrivit AFP.Americanii au intervenit în Afganistan în 2001, a reamintit…

- Donald Trump refuza in continuare sa recunoasca victoria candidatului democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale din Statele Unite. Echipa liderului actual de la Casa Alba se pregateste pentru un razboi de durata in instantele americane.

- Candidatul democrat Joe Biden s-a aratat vineri seara sigur de victoria sa in alegerile prezidentiale din SUA, indemnandu-si compatriotii 'sa se uneasca', in vreme ce rivalul sau Donald Trump l-a avertizat sa nu revendice victoria in mod 'ilegitim', transmite AFP. Intreaga…

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- Alegerea președintelui SUA se face prin sufragiu universal indirect, adica americanii desemneaza, pe 3 noiembrie, un grup de mari electori, reuniți in cadrul cunoscutului „Colegiu Electoral”. Astfel se poate ajunge in situația in care președintele SUA nu are și cele mai multe voturi din partea populației.…