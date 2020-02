Stiri pe aceeasi tema

- Destituire bomba! Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca fostul adjunct al IPJ Olt, Nicolae Alexe, a fost dat afara din Politie. De altfel, spune ministru, se vor lua masuri si impotriva celorlalti politisti care au fost implicati in acest caz.

- Dorin Dumitran, profilerul Politiei Romane care i-a conturat profilul psihologic lui Gheorghe Dinca, in dosarul „Caracal”, a fost ridicat la grad de cavaler de președintele Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ministrul de Interne, Marcel Vela.Vezi și: Ce s-ar schimba daca primarii ar fi aleși…

- In aceasta saptamana va fi finalizat un plan de restructurare a instituțiileor din cadrul Ministerului de Interne. Anunțul a fost facut de catre ministrul de resort, Marcel Vela.Conform ministrului Marcel Vela, planul de restructurare include Poliția și Jandarmeria, urmand a fi reduse numeroase posturi…