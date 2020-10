Zburase, de curând, la Mărăcineni Unul dintre cei mai cunoscuți piloți romani de elicoptere a murit, sambata dimineața, in urma unui grav accident de circulație produs la Mizil, aproape de limita cu județul Buzau. Valer Novac era considerat ”regele elicopteriștilor” din Romania și a murit in urma unui tragic accident de circulație. Potrivit unor apropiați, comandorul Novac se afla la … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

