- Compania romaneasca Dan Air a inceput sa opereze zboruri charter din Suceava catre Tel Aviv, in Israel. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat ca astfel, aceasta destinație din Israel este din nou operata de la Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" ...

- Zeci de mii de pasageri Wizz Air au fost afectati in vara de zborurile anulate de companie, iar cei din Romania reprezinta aproximativ 20% din total, a declarat, marti, Jozsef Varadi, CEO-ul Wizz Air, in cadrul unei conferinte de presa.

- Romania a trecut ieri de Grecia cu 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21) in Grupa D a Campionatului European, care se desfașoara la Tel Aviv, iar luni o intalnește pe Franța, campioana olimpica. Romania a intrat in partida cu Grecia, penultima de la Tel Aviv, avand in spate o infrangere clara cu Portugalia,…

- Romania a pierdut miercuri in fața Portugaliei cu 0-3 (19-25, 18-25, 23-25) in primul meci pe care l-a disputat la Campionatul European. Romania a revenit la Campionatul European dupa o pauza de doi ani și a debutat miercuri in Grupa D la Tel Aviv in compania Portugaliei. Turneul final continental…

- Wizz Air va anula unele zboruri, incepand din luna septembrie, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, au anuntat miercuri reprezentantii companiei aeriene. „Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt…

- Intr-o noua situație tensionata, un alt zbor operat de compania aeriana Wizz Air a fost anulat, creand frustrari in randul calatorilor, in special ca s-a intamplat chiar in ziua in care Romania a reclamat compania la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației. Sambata, Romania a luat decizia…

- Romania a reclamat WizzAir la UE dupa ce compania aeriana a anulat noua curse intr-o singura zi. Operatorul poate ramane fara licenta Romania a reclamat Wizz Air la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei, dupa ce compania aeriana a anulat noua curse intr-o singura zi din motive tehnice.…