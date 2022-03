Autoritațile americane au anuntat marti ca interzic zborurile rusesti in spatiul aerian american, urmand masuri similare luate de Uniunea Europeana si Canada dupa invazia Rusiei in Ucraina vecina, informeaza Reuters. „Anunt ca ne vom alatura aliatilor nostri inchizand spatiul aerian american pentru toate zborurile rusesti, izoland si mai mult Rusia si adaugand o presiune suplimentara […] The post Zborurile rusești, interzise și in SUA, pe modelul european sau canadian first appeared on Ziarul National .