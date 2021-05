Stiri pe aceeasi tema

- Campaniile de vaccinare pentru imunizarea unui numar cat mai mare de persoane continua și in perioada urmatoare in București. In capitala, Ziua Internaționala a Copilului se sarbatorește altfel. Autoritațile și-au propus sa ofere un cadou inedit copiilor cu varste intre 12 si 15 ani, organizand…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, catalogheaza drept “o rusine” faptul ca pensiile speciale din Romania sunt foarte mari comparativ cu celelalte pensii, dar si faptul ca sunt pensionari care beneficiaza de pensii speciale iesind din activitate la varste tinere. El afirma ca viitoarea lege…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, catalogheaza drept "o rusine" faptul ca pensiile speciale din Romania sunt foarte mari comparativ cu celelalte pensii, dar si faptul ca sunt pensionari care beneficiaza de pensii speciale iesind din activitate la varste tinere. El afirma ca viitoarea lege…

- Senatul Copiilor va fi organizat, de 1 Iunie, de Camera Superioara a Parlamentului in colaborare cu UNICEF, in gradina Senatului, unde celor mici li se vor propune activitati sportive, artistice si educative. "Ziua Internationala a Copilului reprezinta principalul moment din an pentru…

- The Weeknd va canta la BRIT Awards 2021, intr-un show inregistrat și difuzat in timpul ceremoniei care va avea loc pe 11 mai pe Arena O2 din Londra, scrie contactmusic.com. Și ceva „interesant”: cine dorește sa participe la show nu va purta masca, dar va fi testat. In plus, distanțarea sociala va fi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca decizia cu privire la relaxarea masurilor trebuie sa apartina specialistilor. „Astazi, cand vorbim, exista o reglementare foarte clara legata de portul mastii. Este obligatoriu sa purtam masca si la mare, si la munte, si pe litoral, si…

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban s-a intalnit vineri cu reprezentantii societatilor din industria alimentara, iar discutiile au fost axate pe ajutorul pe care il poate primi companiile din aceasta industrie de la UE și de la statul roman. Un alt subiect discutat a fost și necesitatea reducerii…

- Vlad Voiculescu, Ministrul Sanatații a spus azi ca participa la o conferința video și și-a dat jos masca de protecție pentru intervenție, un moment in care acesta a fost filmat sau fotografiat de catre jurnaliști, menționand ca ”fara indoiala” a greșit și ca regulile trebuie in continuare respectate.…