Zbor de coșmar: au făcut 11 ore în loc de 3 și tot nu au ajuns la destinație Un zbor de trei ore s-a transformat intr-un calvar de 11 ore pentru pasagerii unui zbor. Pasagerii nici nu au ajuns la destinație, aceștia intorcandu-se fix in locul din care au plecat. In mod normal un zbor de la Manila la Fukuoka ar fi durat 3 ore. Insa, 125 de pasageri au fost nevoiți sa […] The post Zbor de coșmar: au facut 11 ore in loc de 3 și tot nu au ajuns la destinație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

