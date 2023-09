Zboară gloanțe prin Chilia (Tulcea). Oamenii s-au trezit cu proiectilul în bucătărie Un noi incident in Chilia: Un proiectil de calibrul 7,62 a ajuns in bucataria unei case. Un incident ciudat a avut loc in localitatea tulceana Chilia, acolo unde proprietarii unei case s-au trezit in bucatarie cu un proiectil de calibrul 7,62 – um glonț de Kalașnikov. Astazi, 7 septembrie, in localitatea Chilia, din județul Tulcea, intr-o anexa gospodaresca (o bucatarie de vara), a fost identificat un proiectil (glonț-calibrul 7,62 mm), care a patruns prin acoperișul casei, prin tavanul de rigips, cazand in interiorul anexei, scrie știripesurse.ro . La fața locului s-au deplasat polițiștii, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- „Astazi, 7 septembrie a.c., in localitatea Chilia , din județul Tulcea, intr-o anexa gospodaresca (bucatarie), a fost identificat un proiectil (glonț-calibrul 7,62 mm), care a patruns prin acoperișul casei, prin tavanul de rigips, cazand in interiorul anexei.La fața locului s-au deplasat polițiștii,…

