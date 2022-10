Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Zara vor intra pe piata hainelor second-hand, marca spaniola anuntand vineri ca va incepe sa ofere servicii de reparatii, revanzare si donare a hainelor in Marea Britanie, transmite Bloomberg. Din 3 noiembrie, cumparatorii vor putea sa isi repare articolele de imbracaminte Zara achizitionate…

- Polonia negociaza cu SUA participarea la programul de gazduire a armelor nucleare NATO, ca masura de protecție impotriva amenințarilor in creștere din partea Rusiei. Despre aceasta a anunțat miercuri, 5 octombrie, președintele Poloniei Andrzej Duda. „Exista oportunitatea de a participa la programul…

- Lumea a privit ingrozita saptamana trecuta, cand prabușirea pieței din Marea Britanie a determinat Banca Angliei sa-și inverseze planurile de inasprire cantitativa cu o intervenție spectaculoasa pe piața dolarilor pentru a salva sistemul de pensii al națiunii, scrie Bloomberg.

- Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a publicat un set de recomandari cu privire la imbunatatirea conditiilor in care sunt transportate animalele vii precum vitele, oile si porcii, in contextul in care cresc presiunile pentru interzicerea comertului transfrontalier cu animale vii,…

- „Nu ne putem permite sa avem incalzirea pornita toata ziua pentru ca ne va distruge”, a declarat proprietarul DaisyChain, Lee-Anne Lovegrove, pentru BBC. Camera de Comert britanica (BCC) a cerut guvernului granturi de urgenta in stil Covid pentru a ajuta firmele. Spre deosebire de multe gospodarii,…

- Aparatele medicale utilizate in diferite saloane sunt o extensie a medicului sau a tehnicianului. Oricat de multa experienta aveti, daca aparatele pe care le utilizati nu va ofera increderea si suportul necesare, se poate ajunge la o situatie nedorita, riscand sanatatea pacientului sau a clientului.…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a provocat o crestere exploziva pe un segment al pietei de transporturi navale, in conditiile in care cresterea tarifelor pentru utilizarea tancurilor petroliere a determinat companiile sa se grabeasca sa cumpere astfel de nave in loc sa le inchirieze, transmite Bloomberg.