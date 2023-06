Imagini spectaculoase pe Transfagarasan in prima zi de vara. Zapada de aproape patru metri este inlaturata cu greu de drumari. Utilajele de deszapezire lucreaza la foc continuu ca sa poata deschide soseaua peste doua saptamani. 27 de kilometri trebuie curatati de tonele de zapada. Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anunta ca a montat de plase de retentie pe Transfagarasan, in trei zone periculoase din cauza caderilor de pietre. In paralel continua deszapezirea drumului, in vederea redeschiderii.