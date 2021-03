Zăpadă de 5 metri în România: Directorul ANM: ”Iarna va mai dura” Imagini uluitoare din Gorj, unde stratul de zapada a ajuns la cinci metri! CNAIR intervine cu autofreze, pentru ca zapada viscolita nu mai poate fi indepartata cu lamele. Institutia dispune de 100 de astfel de utilaje. CNAIR intervine cu autofreze, pentru ca zapada viscolita nu mai poate fi indepartata cu lamele. Institutia dispune de 100 […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Codul galben de ninsori a adus ninsori abundente și pe alocuri viscolite in mai multe județe din țara. Județul Gorj se confrunta cu o situație deosebita dupa ce zapada viscolita a ajuns sa masoare in unele locuri peste cinci metri. CNAIR intervine cu autofreze, pentru ca zapada viscolita nu mai poate…

- Sambata Morților ori Moșii de iarna. Ce este interzis total azi, 6 martie! Femeile pot avea probleme majore. Sarbatoare deosebit de importanta sambata, 6 martie, in Romania. Astazi sarbatorim Sambata Morților ori Moșii de iarna. Sambata Morților ori Moșii de iarna. Ce este interzis total azi, 6 martie!…

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, dr. Catalin Apostolescu, este de parere ca valul al treilea al pandemiei de coronavirus va lovi inclusiv Romania, iar efectele vor fi grave. ”Ma tem ca ar putea fi mai rau”, a declarat medicul. ”Zece, hai, daca…

- Mai multe mașini au fost acoperite complet de zapada in judetul Gorj, din Romania, in urma unui viscol puternic. Vehiculele erau parcate pe marginea drumului, in apropiere de cabanele stațiunii Ranca, aflata la ieșirea de pe Transalpina.

- Cristian Anița, directorul Arhivelor Naționale ale Romaniei, a dezvaluit in cadrul unui interviu oferit in exclusivitate unei publicații naționale (Gandul), faptul ca instituția pe care o conduce lucreaza la un proiect care va ajuta romanii sa-și afle stramoșii pana in urma cu 400 de ani, aproape…

- Imagini superbe cu o turma de zimbri in libertate cautand hrana in stratul de zapada intr-o padure din Parcul Natural Vanatori Neamț. "Filmarea a fost realizata de colegii noștri Marius Irimia și Mihail Busuioc in cadrul acțiunilor de monitorizare a zimbrilor in libertate", transmite Romsilva. Silvicultorii…

- Utilaje din cadrul Secției de Drumuri Nationale Targu Jiu intervin la aceasta ora pentru a indeparta de pe DN 67C zapada adusa de viscolul de noaptea trecuta. Pe alocuri, stratul de zapada viscolita masoara și 3-4 metri. Cea mare mare cantitate de zapada ajunsa pe carosabil se afla in zona Coada Rancii.…

- Oficial ni se spune ca exista strat de zapada framantata doar in pasul Prislop (DN18) și in pasul Hera (DN18). In realitate insa zapada pe carosabil este in intreg sectorul de drum DN 18 cuprins intre Rona de Sus și Borșa, dar și pe drumul județean 184 Baia Sprie – Cavnic. Imagini elocvente ne-au fost…