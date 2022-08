Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a avut o intrare in scena surprinzatoare și le-a adresat cateva cuvinte atat prezentatorilor și colegilor de la masa juriului, cat și celor care urmeaza sa sara in ediția din aceasta seara.

- Maria Constantin, in varsta de 35 de ani, a fost ceruta renect in casatorie, de iubitul ei, Rovbert Stoica. Momentul emoționant a avut loc in cadrul emisiunii „Splash! Vedete la apa”, iar artista nu se aștepta la acest gest.Maria Constantin a izbucnit in lacrimi la TV, dupa ce Robert Stoica a cerut-o…

- Dupa 9 ani de la prima participare la Splash! Vedete la apa, Piticu de la trupa Simplu a ajuns iar in finala saptamanii. Concurentul a reușit sa ridice intreaga sala in picioare cu saritura pe care a executat-o astazi. Jurații au fost uimiți de acesta!

- Vlad Craioveanu a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa. Dupa saritura sa din cea de-a doua ediție a sezonului 5, Iulia Albu i-a lansat o provocare realizatorului de radio și televiziune.

- La debutul sezonului 5 de Splash! Vedete la apa Monica Birladeanu, Iulia Albu și Diana Munteanu au purtat ținute de excepție. Prezentatoarele și jurata au intors toate privirile cand au aparut la bazinul de la Bacau.

- Aflata la filmarile „Splash! Vedete la apa”, Laurette a rememorat episodul in care a fost la un pas sa se inece. Ea a participat fara sa știe sa inoate. In timpul filmarilor pentru cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apa“, show ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, Laurette…

- Paula Chirila si Romica Tociu revin in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, difuzat in curand la Antena 1, in rolul cuplului comic.„Eu mi-aș dori ca in acest sezon sa vad juriul in costume de baie, executand acele sarituri pe care ei le jurizeaza. Pe Clara sigur o voi vedea sarind, pentru ca ea…