Zannidache Hubert Edmond, pe numele sau real, nu a avut o copilarie tocmai ușoara, dar și o viața care nu a fost roz tot timpul, mai ales ca fostul concurent de la Chefi la cuțite a crescut intr-un orfelinat inca de la varsta de șase ani. Așadar, cantarețul și-a facut curaj și s-a reintors in locul care i-a fost casa ani buni. Cu toate acestea, intr-un interviu pe Yotube, protejatul lui Alex Velea a marturisit ce emoții l-au incercat in momentul in care a intrat in orfelinatul in cara a crescut.