Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mic telefon din lume a fost introdus in Penitenciarul Aiud ascuns intr-o ciocolata. Zanco, microtelefonul de 7 centimetri Zanco Fly este cel mai mic telefon din lume și ar fi fost creat special pentru a fi introdus in inchisori. Telefonul are opțiuni de disimulare a vocii. Asta face ca vocea…

- Un barbat care a furat aproape 3000 de euro dintr-o casa din Blaj, judecat dupa doi ani. Știa unde sunt ascunși banii De cele mai multe ori hoții acționeaza la pont. Știu ca intr-o locuința se afla sume de bani sau obiecte de valoare. Este și cazul unui barbat care a comis un furt la Blaj, in 2021,…

- Ce s-ar putea intampla cu SALARIUL minim de la 1 ianuarie 2024 De la 1 ianuarie 2024, salariul minim ar putea sa scada iar peste 1,5 milioane de angajați romani ar fi afectati. Salariul minim are o valoare bruta de 3.300 lei, insa in mana angajații primesc aproximativ 2.080 lei, bani pe care statul…

- Masuri speciale in cazul șoferilor incepatori sau al celor varstnici Avand in vedere numarul in creștere al accidentelor rutiere și necesitatea impunerii masurilor de siguranța rutiera, armonizate la nivelul Uniunii Europene, directiva menționeaza mai multe aspecte, informeaza alba24.ro. O noua directiva…

- Cand va fi ultima MINIVACANȚA din acest an. Cate ZILE LIBERE vor avea romanii in perioada sarbatorilor de iarna Ultima minivacanța din acest an va fi cea care va avea loc cu ocazia sarbatorilor de iarna. Ziua de Craciun, 25 decembrie, pica lunea, astfel ca perioada in care nu se lucreaza include mai…

- Polițiștii au anunțat ca ies in strada. Care sunt revendicarile Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) a anunțat protest, marți, in Capitala. Sindicaliștii vor picheta sediul Ministerului de Interne, anunța alba24.ro. Printre altele, sindicaLiștii MAI cer aplicarea in…

- Pensia de urmaș. Termen la depunerea unor acte in cazul elevilor și studenților Pana la data de 25 septembrie, elevii care au implinit varsta de 16 ani si au dreptul la pensie de urmas trebuie sa prezinte adeverința in original din care sa rezulte ca urmeaza o forma de invațamant organizata, anunța…