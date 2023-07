Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au depistat și oprit in trafic un autoturism care era condus in oraș de catre un zalauan. In data de 26 iunie, la ora 10.20, polițiștii l-au oprit in trafic pe barbatul in varsta de 38 de ani. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca autorizația de circulație provizorie, eliberata…

- Miercuri, 14 iunie a.c., la ora 11.37, pe drumul județean 108 D, in localitatea salajeana Bulgari, polițiștii din Cehu Silvaniei au depistat și oprit in trafic un autoturism, condus de un localnic de 66 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca acesta prezenta o concentrație alcoolica…

- Ieri, 14 iunie 2023, in jurul orei 23:50, politistii din cadrul Biroului Rutier Tulcea au identificat in trafic un tanar, in varsta de 34 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei, din municipiul Tulcea, iar in urma testarii acestuia cu aparatul Drug Test, rezultatul a fost pozitiv.Potrivit…

- Miercuri, 7 iunie a.c., la ora 00.02, pe strada Simiona Barnuțiu din municipiul Zalau, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Zalau au depistat și oprit in trafic un autoturism, condus de un barbat de 29 de ani, din Zalau. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat…

- Politistii Brigazii Autostrazi au depistat in trafic, artazi, pe autostrada A2, un barbat de 27 de ani care conducea sub influenta substantelor interzise, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane IGPR .Rezultatul testului Drugtest a iesit pozitiv pentru cannabis.In cauza,…

- La data de 28 aprilie 2023, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 52 de ani, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In cursul zilei de…

- Un tanar din Bals a fost depistat de doua ori in aceeași noapte sub influența substanțelor psihoactive, de politistii craioveni.Polițiștii Secției 2 Craiova au depistat, in noaptea de 19/20 aprilie, un tanar, de 22 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Romanescu. Intrucat prezenta…

- La data de 15 aprilie 2023, in jurul orei 00.15, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 56 de ani, din județul Vrancea, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, in dreptul cartierului Oarda, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…