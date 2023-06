Zalando, cel mai mare retailer online de modă din Europa, contestă în justiţie noile reguli UE privind conţinutul Conform Legii serviciilor digitale (Digital Services Act-DSA), care a intrat in vigoare anul trecut, Zalando a fost etichetata ca o platforma online foarte mare (VLOP) deoarece are peste 45 de milioane de utilizatori. In aprilie, comisarul industriei UE, Thierry Breton, a etichetat 19 platforme si motoare de cautare online drept VLOP, inclusiv cinci filiale ale Alphabet, doua divizii ale Meta, doua companii ale Microsoft, Twitter, AliExpress, divizie a grupului chinez Alibaba, si Zalando. Zalando, din Germania, a contestat marti metodologia de etichetare si a dus cazul la Curtea de Justitie a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

