- In direct la GSP LIVE, Mihai Stoichița a vorbit despre gestul facut de Razvan Marin cand a fost schimbat in Andorra - Romania 0-2. In minutul 65, Razvan Marin a fost schimbat cu Tudor Baluța. La fiecare inlocuire, jucatorii erau imbrațișați de Edi Iordanescu. Evident deranjat ca a fost scos, Razvan…

- In urma cu doua zile, Giulia nu s-a simțit bine, iar Roberto i-a fost alaturi. In acele momente, concurente și-a amintit de un barbat cu care a vorbit timp de patru luni, dar nu au ajuns sa se vada niciodata. Acest lucru l-a determinat pe Roberto sa fie suspicios in privința Giuliei.

- Giulia și Roberto au decis sa se cunoasca mai bine, iar legatura lor a devenit și mai stransa, dupa ce, in urma cu doua zile, concurenta s-a simțit rau. Bunica Livia l-a atenționat pe Roberto, spunandu-i ca se grabește in privința Giuliei.

- Giulia a vorbit deschis cu fetele din emisiunea Mireasa despre experiențele neplacute pe care le-a avut in relații. Ce a povestit concurenta despre un fost iubit. Cum s-a incheiat povestea dintre cei doi.

- In urma cu cateva luni, Ela și Petrica anunțau ca vor deveni parinți. Cei doi postau o fotografie in care burtica tinerei era evidenta. Insa nu a trecut mult și cuplul a dat o veste cutremuratoare: Ela a pierdut sarcina.

- Știi ca nu multor barbați le place sa-și afișeze sentimentele. Pentru unii, e un adevarat teren minat, e dificil sa spuna te iubesc sau mi-a fost dor de tine. Dar acest lucru nu inseamna ca nu țin la partenerele lor și ca nu vor sa le faca fericite. Chiar din contra. Ce trebuie tu sa ințelegi este ca…

- In ediția din data de 15 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Ionuț vrea sa vada ce poate oferi Andreea la nivel emoțional și se așteapta la anumite gesturi din partea ei, insa concurenta nu este receptiva. Ionuț simte ca sentimentele ei nu sunt la fel de puternice.

- Dani a avut parte de doua cunoașteri simultane cu Denisa și Daiana și a ales in emisia live de Mireasa de pe 14 februarie 2023 sa mearga mai departe cu Denisa. Ulterior, cei trei au fost invitați la Mireasa: Capriciile Iubirii.