Zahărul s-a dovedit a fi dăunător pentru mușchi Oamenii de știința de la Universitatea din Tokyo au aratat ca mușchii se regenereaza cel mai bine atunci cind nivelul de glicemie din singe este scazut. Acest lucru respinge ideea precum ca cantitațile mari de glucoza ajuta la funcțiile vitale ale celulelor mamiferelor. In acest caz, beneficiu primesc celulele satelit ale mușchilor scheletici - un tip special de celule stem implicate in reparar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

