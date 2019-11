Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia rusa a calificat drept complot ''politic'' recomandarea de a exclude Rusia de la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, din cauza unui scandal de dopaj, si acest razboi are ca obiectiv indepartarea unui concurent redutabil, relateaza AFP. ''Asistam la o politizare a acestei…

- Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: CNN) Cine lucreaza in Rusia in mass-media neagreate de stat are motive de ingrijorare. Printr-o modificare de lege, Rusia ii ia in vizor si pe jurnalisti si bloggeri. Ei risca pedepse penale, arata Mikhail Bushuev intr-o analiza pentru Deutsche Welle,…

- Rusia a inceput marti o noua serie de exercitii de anvergura in Marea Neagra, la care participa cel putin zece nave de razboi, precum si aviatia stationata in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in ma...

- Rusia a denuntat luni violentele, potrivit ei, orchestrate de opozitie in Bolivia pentru a-l forta pe presedintele Evo Morales sa demisioneze, evenimente care aduc, in opinia Moscovei, cu "o lovitura de stat", informeaza AFP potrivit Agerprers "Un val de violente declansat de opozitie l-a impiedicat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a demis luni, prin decret, 11 generali: unul de la Comitetul de ancheta, sase din Ministerul pentru Situatiile de Urgenta si patru din Ministerul de Interne, conform documentului publicat pe portalul oficial pentru informatii juridice, informeaza RIA Novosti, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a demis luni, prin decret, 11 generali: unul de la Comitetul de ancheta, sase din Ministerul pentru Situatiile de Urgenta si patru din Ministerul de Interne, conform documentului publicat pe portalul oficial pentru informatii juridice, informeaza RIA Novosti.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov nu a fost 'tentat' sa intoarca din drum avionul deasupra Atlanticului in timp ce se indrepta saptamana trecuta spre Adunarea Generala a ONU - dupa exemplul fostului prim-ministru Evgheni Primakov -, cand a aflat ca mai multor responsabili rusi care…

- Reprezentantul oficial al MAE al Rusiei, Maria Zaharova, a menționat ca in toata perioada postbelica URSS și aliații acesteia au ținut in frau omenirea pentru a evita o catastrofa globala și ”salbaticirea” definitiva.