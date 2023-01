Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier, in zona localitatii constantene Gura Dobrogei, in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza News.ro. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati in legatura cu producerea unui accident…

- Un accident rutier a avut loc astazi in judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc la iesire din Sibioara spre Cogealac.Din primele informatii un autoturism a iesit de pe carosabil. O persoana a fost ranita, victima fiind constienta. ...

- Șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și a provocat o tragedie. S-a ciocnit violent cu o alta mașina condusa regulamentar, iar in urma impactului mașina lovita a luat foc. Participanții la tarfic au intervenit sa stinga focul, iar la fața locului au ajuns foarte repede nu mai puțin de 18 pompieri,…

- O femeie in varsta de 58 de ani a fost lovita de o mașina de poliție, duminica seara, in localitatea Negrești, județul Vaslui. Femeia a fost dusa la spital, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- FOTO ACCIDENT la Alba Iulia: Un biciclist a fost lovit de o mașina, in zona trecerii de pietoni de langa magazinul Kaufland Un accident rutier a avut loc marți, 15 noiembrie, in jurul 18.35, la Alba Iulia. Incidentul rutier a avut loc la intersecția starzilor Moților cu Detunata, in zona magazinului…

- ACCIDENT RUTIER langa Zlatna: O femeie care mergea pe carosabil, lovita de o mașina. A fost ranita și transportata la spital Un accident rutier s-a petrecut marți, 25 octombrie, pe DN 74, in afara localitații Zlatna. O femeie care mergea pe carosabil a fost ranita, dupa ce a fost acroșata de un autoturism. …

- O femeie in varsta de 28 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de un automobil de model Volkswagen, in timp ce traversa neregulamentar o strada din Chișinau. Totul a avut loc, miercuri, 19 octombrie, la ora 17:45, pe strada Meșterul Manole. Astfel, potrivit poliției, in data de 19.10.2022,…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, pe un drum din raionul Orhei.O mașina a fost facuta zob. In zona se circula cu dificultate. Potrivit martorilor, mașina ar fi intrat in coliziune cu un TIR.