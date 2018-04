Stiri pe aceeasi tema

- Yulia Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a fost externata din spital in cursul zilei de marți, anunța Sky News. Femeia in varsta de 33 de ani a fost și ea otravita cu neurotoxina Novichok, dar s-a recuperat mai rapid decat tatal ei.

- Starea de sanatate a fostului spion rus Serghei Skripal, a carui otravire la 4 martie in Marea Britanie a declansat o criza diplomatica Est-Vest, "se imbunatateste rapid", a anuntat vineri spitalul unde i se acorda ingrijiri, relateaza AFP. Serghei Skripal "raspunde bine la tratament,…

- Fostul spion rus Sergei Skripal nu se mai afla intr-o stare critica dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina pe 4 martie in orasul englez Salisbury, conform declaratiilor medicilor, scrie BBC. Medicii de la spitalul din Salisbury unde este internat au precizat ca Skripal raspunde la tratament si ca starea…

- Starea de sanatate a Iuliei Skripal se imbunatațește rapid, relatreaza BBC. Imbunatațirea starii Iuliei vine la o zi dupa ce nepoata lui Serghei Spripal a declarat ca cei doi au șanse foarte...

- Detectivii care investigheaza otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale Yulia Skripal au declarat ca cei doi ar fi fost otraviti cu neurotoxina in fata casei lor din Salisbury, scrie The Guardian.

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor "nerusinata si iresponsabila", scrie The Guardian, citat de news.ro. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa,…

