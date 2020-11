Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul pe care l-a avut cu „Ivanko” și „Binele nostru”, piese ce au adunat peste 20 de milioane de vizualizari pe YouTube, Anna Lesko continua colaborarea cu hitmaker-ul Costi și surprinde publicul cu un nou single: „Place”, alaturi de Iancu Sterp, Emily Burghelea și RA. Cu un videoclip plin…

- In timp ce se pregatește pentru a reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest 2021, alaturi de echipa condusa de Philip Kirkorov, Natalia Gordienko lanseaza un nou videoclip emoționant la piesa „In Ochii tai”. Videoclipul pare a fi un scurt-metraj care povestește despre relația mama-fiu in toata…

- Interpreta de succes Mariana Mihaila a lansat piesa „Florile și Dragostea”, o producție muzicala in stilul caracteristic de a o asculta pe „replay”. Iubirea este atunci cand sufletul incepe sa cante și florile vieții infloresc, iar in producția artistei, dragostea și romantismul sunt „sinonimele” datatoare…

- Povestea a inceput in munți, in tabara de creație Baladda Records, alaturi de echipa sa și oameni dragi. Acolo a prins viața „Nu mi-e frica”, cea mai noua piesa pe care ADDA o lanseaza, un manifest muzical dedicat tuturor celor care aleg sa se piarda pe ei pentru a putea fi acceptați de societate. „Piesa…

- Feli lanseaza „Du-te, dorule”, un tribut adus Mariei Tanase, o piesa despre razbunare și vindecare post-iubire, odata cu ea, și cea de-a șaptea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, in care iși canta povești marcante din viața și formarea ei ca om și ca artist. „Piesa aceasta este un tribut adus…

- Videoclipul prezinta in prim plan doua artiste puternice, si a fost regizat de Bogdan Paun. Noua piesa a Innei, este un mix de stiluri pop, reaggaeton, trap ."Read My Lips" este cea mai noua piesa a constantencei Inna, care are mare success pe YouTube: 9 milioane de vizualizari in doar 11 zile de la…

- Dupa colaborarea cu Alex Mica, Aura B lanseaza o noua piesa, „Te Recuerdo”, in colaborare cu Jurca, single al carui videoclip este regizat de Calatorie Magica. „Piesa “Te recuerdo” este o piesa scrisa de mine, inspirata din viața mea personala, o piesa cu un mesaj frumos, piesa in care sper sa se regaseasca…