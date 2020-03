YouTube promovează videoclipuri fiabile despre noul coronavirus YouTube a infiintat o sectiune de informatii despre pandemia de coronavirus pentru a promova "continuturi provenite de la surse care dispun de autoritate" si pentru a lupta astfel impotriva dezinformarilor legate de COVID-19, informeaza AFP. Toate marile retele de socializare s-au mobilizat pentru a limita proliferarea de zvonuri si reclame mincinoase, promovand cu prioritate dispozitiile formulate de organizatiile din domeniul sanatatii si de guverne. Vineri, in sectiunea "Recomandari", versiunea franceza a platformei YouTube promova un reportaj realizat de France 24 despre urgentele din Colmar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

