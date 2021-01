Stiri pe aceeasi tema

- ”Regina maneliștilor” a postat pe contul sau personal de Facebook un filmuleț in care iși cere iertare de la soțul sau. Yoannes a anunțat desparțirea lor in numeroase postari, in care explica de ce s-a produs ruptura dintre cei doi.

- O femeie din Sonora, Mexic, si-a injunghiat sotul dupa ce a dat peste niste fotografii mai vechi in care acesta era acompaniat de o femeie mai tanara. Se pare ca misterioasa femeie era chiar ea. Suspecta Leonora N. a fost arestata la scurt timp dupa incident.

- Nepoata reginei Elisabeta, Zara Tindall, este insarcinata cu al treilea copil. Soțul ei, fostul jucator de rugby Mike Tindall, a dezvaluit fericita veste in timpul unei apariții pe podcastul „The Good, The Bad & The Rugby”, spunand: „A fost o saptamana buna pentru mine, am facut o mica ecografie saptamana...…

- Cum se fac angajarile la direcțiile de sanatate publica? Foarte simplu. Se da un anunț pentru depunerea dosarelor, se da un interviu și este selectat cine trebuie. Frapanta a fost insa angajarea Mariei Emylia Florescu, cunoscuta și sub numele de Emy dansatoarea, aceasta trecand pe la emisiunea Acces…

- Ziarul Național publica o ancheta despre cum se fac angajarile la direcțiile de sanatate publica și dau exemplul unei tinere, care apare in clipurile maneliștilor sau in emisiunile mondene. Potrivit jurnaliștilor inițial se publica un anunț pentru depunerea dosarelor, se da un interviu și…

- Analistul Radu Soviani susține, intr-un articol publicat pe site-ul sau, ca datoria publica a Romaniei in primii 19 ani de la Revoluție a insumat mai puțin decat datoria publica din ultimele 11 luni.Textul integral: „Cifrele sunt clare și nu sufera loc de interpretare: datoria publica…

- Infidelitatea este un sport national la casa regala britanica. Aproape toti membri familiei regale au calcat stramb, intr-un fel sau altul, insa putini se asteptau ca lucrul acesta sa fie facut de credinciosul sot al Reginei Elisabeta.