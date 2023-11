Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu pana mai demult se afla in telenovela momentului in showbiz-ul romanesc, iata ca acum artista face dezvaluiri exclusive despre viața sentimentala. Blonda de la A.S.I.A a facut noi dezvaluiri, pentru Xtra Night Show, unde a vorbit despre viața amoroasa. Se afla sau nu artista intr-o relație in…

- Loredana Groza a dezvaluit cum a primit propunerea de a juca in filmul „21 de rubine”, alaturi de actorul ei preferat, Mickey Rourke. Totul s-a intamplat in timpul calatoriei aristei in India. Cat timp se afla in Asia, artista a fost intrebata de Ciprian Mega, preot și regizor roman, daca iși dorește…

- Mulți romani se intreaba ce diferența de varsta este intre Gabriela Cristea și soțul sau, Tavi Clonda. Cei doi sunt de ceva timp impreuna, dupa ce s-au cunoscut chiar pe platourile emisiuni unde Gabriela Cristea avea emisiune. Diferența de varsta dintre Gabriela Cristea și Tavi Clonda Gabriela Cristea…

- Poate va intrebați ce face Irina Begu atunci ca nu se afla pe terenul de tenis, astfel ca paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, surprind de fiecare data imagini de senzație și de aceasta data in vizor a fost nimeni alta decat tenismena. Iata cum arata o zi din viața…

- Marcel Pavel, invitat la ziua de naștere a lui Gigi Corsicanu'! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini exclusive cu artistul, imbracat la patru ace, in seara petrecerii.

- Maria Voica, in varsta de 86 de ani, este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. S-a mutat de mai mulți ani la Breaza și se afla inca intr-o forma de invidiat. In cadrul podcastului „TeAscult”, moderat de Ilinca Vandici, interpreta a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre al doilea…

- Otilia Bilionera se casatorește! Artista a fost ceruta de soție in urma cu o saptamana de catre iubitul ei, Bekir Ali, un afacerist de origine turca cu care cantareața formeaza un cuplu de un an. In exclusivitate pentru Spynews.ro, artista face declarații despre nunta care urmeaza, dar și despre cum…

- Ce face chef Florin Dumitrescu atunci cand nu se afla la filmari? Petrece timp cu familia. Juratul de la Chefi la cuțite are cu se mandri, iar asta nu o spunem noi, ci drept dovada sunt imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania. Iata tabloul familiei…