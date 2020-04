Yemen: Rebelii houthi resping armistiţiul coaliţiei Rebelii houthi din Yemen au respins joi armistitiul decretat de coalitia condusa de Arabia Saudita, apreciind ca este o "manevra" aceasta initiativa prezentata de Riad ca urmarind sa opreasca raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP. Statele Unite au salutat incetarea focului si au lansat un apel rebelilor sa se alature acestui armistitiu. Coalitia, care sprijina din 2015 guvernul yemenit in fata rebelilor, a facut cunoscut ca armistitiul unilateral intra in vigoare joi la orele 09.00 GMT. Ea sustine ca incetarea focului, pe o perioada de doua saptamani, ar putea fi prelungita si deschide calea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

