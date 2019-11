Stiri pe aceeasi tema

- La ceremonia de semnare a acordului au luat parte printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, presedintele yemenit, Abd Rabu Mansour Hadi, si printul mostenitor al Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed al-Nahyan, potrivit postului de televiziune public saudit Al-Arabiya,…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anunțat marți incheierea unui acord intre Guvernul de la Sanaa și insurgenții separatiști din sudul țarii, in urma eforturilor de a reinstala stabilitatea interna in Yemen, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Vladimir Putin a fost primit luni cu mare pompa in Arabia Saudita, unde urma sa pecetluiasca o intelegere cu sauditii in domeniul petrolier si incerce sa-si foloseasca influenta in vederea reducerii tensiunilor de la Golful Persic intre Riad si Iran, relateaza AFP.

- Omul forte al Emiratelor Arabe Unite (EAU), seicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, si viceministrul saudit al apararii, printul Khalid bin Salman, au discutat despre cooperarea bilaterala in materie militara, a...

- Una dintre cele mai inchise țari din lume se deschide strainilor. Elibereaza, pentru prima data in istorie, vize turistice Arabia Saudita a anuntat vineri ca va incepe sa elibereze, pentru prima data, vize turistice, in cadrul demersurilor de a-si diversifica sursele de venit, in prezent total dependent…

- Numarul executiilor din Arabia Saudita a crescut chiar in contextul in care printul mostenitor Mohammed bin Salman si-a asumat angajamentul de a reduce numarul de pedepse cu moartea, precizeaza The Sun, preluat de stirileprotv.ro. Un raport prezentat la Geneva, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,…

- Statele Unite, Franta si Regatul Unit ar putea fi complice la crimele de razboi din Yemen, prin furnizarea de armament, informatii secrete si sprijin logistic pentru coalitia condusa de Arabia Saudita, care recurge la infometarea populatiei ca tactica in conflict, arata un raport al ONU prezentat marti,…

- Potrivit agentiei Reuters, anchetatorii Organizatiei Natiunilor Unite au alcatuit o lista secreta cu suspecti de crime de razboi internationale, pe baza celui mai recent raport despre infractiunile comise in cei patru ani de confruntari intre coalitia statelor arabe si miscarea Houthi, care controleaza…