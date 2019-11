Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii yemeniti houthi au anuntat vineri seara ca intentioneaza sa puna capat tuturor atacurilor impotriva Arabiei Saudite in cadrul unei initiative de pace destinata sa puna capat unui conflict ce dureaza de 5 ani, informeaza AFP.Intr-un discurs pronuntat cu ocazia marcarii cuceririi capitalei…

- Rebelii houthi din Yemen, care sustin ca au comis atacurile din weekend asupra instalatiilor petroliere saudite, au anuntat miercuri ca au identificat zeci de situri in Emiratele Arabe Unite (EAU) pe care le pot lovi, relateaza Reuters si AFP. Yahya Saria, un purtator de cuvant militar…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca este de parere ca Iranul se afla in spatele celor doua atacuri asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, conform Mediafax care citeaza Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rohani considera ca atacurile rebelilor yemeniți asupra Arabiei Saudite sunt justificate. Rohani a declarat ca acestia &"nu fac decât sa se apere" de bombardamentele saudite.

- Armamentul utilizat in dublul atac impotriva unor instalatii petroliere in Arabia Saudita este de provenienta iraniana, a afirmat luni purtatorul de cuvant al coalitiei sub comandament saudit care intervine in Yemen impotriva rebelilor houthi, potrivit France Presse. 'Ancheta continua si toate indiciile…

- Doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac de drona sambata, fiind revendicat in cursul zilei de rebelii yemeniti. Operatiunea a fost condamnata de SUA, secretarul de stat Mike Pompeo acuzand Iranul ca a lansat un atac fara precedent impotriva aprovizionarii energetice…

- Doua centre producatoare de petrol din Arabia Saudita, intre care cea mai mare unitate procesatoare de titei din lume, au fost, sambata, tinta unui atac cu drone al gruparii pro-iraniene Houthi din Yemen, care a perturbat productia si exporturile tarii, au declarat trei surse apropiate situatiei, transmite…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reiterat marți susținerea pe care Administrația de la Teheran o ofera rebelilor houthi din Yemen și a facut apel la dialog între parțile conflictului, informeaza Mediafax citând Reuters. „Îmi declar susținerea pentru…