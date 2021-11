Stiri pe aceeasi tema

- „Daca tot am spus sunt bine/ Lasa-ma sa plang in mine. Daca tot am fost cu tine, lasa-ma sa beau de fericire” sunt versurile prin care Tostogan’S iși canta durerea fața de toți cei care au cunoscut suferința. Iubirea este unica, speciala și atat de frumoasa, dar cand omul iubit alege sa tradeze, toata…

- Olivia Addams revine cu un nou single dupa hit-urile “Are we there”, “Dumb” și “Stranger”. Piesa “Chameleon” vorbește despre o lume colorata destinata celor ce iși traiesc viața dupa propriile reguli. Cei mai norocoși dintre noi traiesc dupa cum iși doresc, in propria bula, fara a ține cont de parerile…

- „Soare dupa nori” este noul single pe care Andreea Balan il lanseaza, ce poarta și numele celui mai recent album al artistei, un material motivațional despre iubirea de sine și acceptare. Compusa de catre Ionuț Bacula (Papu) și Vlad Manolache, „Soare dupa nori” este o piesa sensibila cu un mesaj puternic,…

- Artista Ianna Novac a lansat un nou videoclip, „Uletai”, o piesa la care vedeta a muncit in ultima perioada. Aceasta a facut primele declarații despre acest proiect și a dezvaluit povestea piesei. „Sunt extrem de fericita sa pot aduce din nou in fața publicului meu un nou videoclip la o piesa inedita,o…

- Dorian Popa a lansat single-ul "Iti plac banii", insotit de un videoclip care a adunat in cateva ore peste 17.000 de aprecieri si cateva sute de comentarii. Noua melodie a lui Dorian, cu ritmuri si versuri catchy, este perfects de pus pe repeat atat la petreceri, cat și in caști. Versurile care iți…

- Years & Years a anunțat detalii despre noul album, „Night Call”, care va fi lansat pe 7 ianuarie 2022 și care este disponibil pentru pre-comanda.Olly dezvaluie o piesa extrasa de pe album, plina de energie, intitulata „Crave”, impreuna cu videoclipul oficial, in care apar cațiva dintre membrii show-ului…

- Simpatica Alessiah lanseaza o piesa fresh in limba engleza, intitulata „See You Follow”, insoțita și de un videoclip captivant de la primele secunde. Ritmata și catchy, piesa cu beat uptempo a fost compusa de Ionuț Catana și produsa de Ion Chirinciuc. Versurile cantecului au fost scrise chiar de Alessiah,…

- Dupa colaborarea fusion cu Vali Vijelie, Yssa revine in muzica pop cu un nou single și videoclip, “Inchide ușa”. Piesa este compusa de John Romanu, de producție ocupandu-se Phelipe, iar Mix/Masterul este realizat de Alexandru Truța. “”Inchide ușa” este o piesa la care John Romanu a lucrat de ceva vreme…