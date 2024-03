Stiri pe aceeasi tema

- Turdenii de la CyberPunk Robotics au obținut titlul de FINALIST ALLIANCE CAPTAIN la demo-ul amical organizat de ABSO-Tech. Evenimentul a avut loc in cadrul Facultații de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si

- Guinness World Records i-a retras unui caine, post-mortem, titulatura de ”cel mai batran caine din lume”, din cauza unei dispute privind varsta sa reala, relateaza BBC. Guinness World Records (GWR) a declarat ca nu are nicio dovada ca patrupedul, care a murit anul trecut, era atat de batran pe cat…

- Senatul Universitații București a decis sa retraga titlul de doctor honoris causa acordat in anul 1973 lui Nicolae Ceaușescu, a anunțat decanul Facultații de Științe Politice Cristian Preda, printr-o postare pe o rețea sociala.

- Deși Irinel Columbeanu și-a mai incercat norocul pe piața editoriala, fostul soț al Monicai Gabor nu a avut parte de noroc financiar cu carțile sale. Se estimeaza ca din vanzarea carților ar fi caștigat aproximativ 10.000 de euro, insa acești bani nu au fost suficienți pentru a acoperi datoriile și…

- Argeșeanul David Fabian Motoran a obținut titlul de campion in Cupa Naționala a Romaniei la Ciclocros (ciclism de iarna), sezonul 2023-2024, dupa 5 etape, și titlul de vicecampion balcanic la ciclocros, categoria cadeți, in cadrul Campionatului Balcanic, competiții desfașurate pe 20 ianuarie, la Vatra…

- Novak Djokovic, principalul favorit, s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open, dupa ce l-a invins pe francezul Adrian Mannarino, cap de serie numarul 20. Djokovic, care urmarește un record de 25 de titluri de Grand Slam, a obținut victoria cu 6-0 6-0 6-3 intr-o ora și 44 de…

- Doi clujeni, vrand probabil sa traiasca celebra poveste a celor doi infractori din SUA, Bonnie și Clyde, s-au gandit ca ar fi draguț sa organizeze o cina romantica cu produse furate din Kaufland, in valoare de aproape 3.000 de lei. Coniac, Prosecco, carne de vita și creveți sunt doar cateva dintre produsele…

- Americanca Coco Gauff și-a pastrat titlul la turneul de tenis de la Auckland, dupa ce a invins-o in finala din acest an pe ucraineanca Elina Svitolina in trei seturi, scor 6:7, 6:3, 6:3. Gauff s-a impus la capatul unei partide de doua ore și jumatate in care a reușit trei ași, dar a comis și șapte duble…