Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva ore, Laurențiu Reghecampf și avocatul lui au mers impreuna la Poliția Snagov pentru a depune o plangere penala. Reporterii Spynews.ro au vorbit in exclusivitate cu avocatul antrenorului și au obținut cateva declarații. De asemenea, prezentam in exclusivitate și punctul de vedere al…

- Anamaria Prodan traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa divortul de Laurentiu Reghecampf. Impresara are de cateva luni o relație cu Ronald Gavril, locuiesc deja impreuna și se inteleg de minune.In ediția de aseara a emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat”, a fost difuzat un moment de…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt extrem de urmariți in mediul online, avand sute de mii de fani. Cei doi primesc și mesaje rautacioase, dar incearca sa le faca fața in moduri cat mai simple. Cantarețul afirma ca s-au obișnuit și nu mai sunt deranjați de astfel de cuvinte venite de la persoanele…

- Au apus demult vremurile in care Oana și Viorel Lis nu mai faceau fața invitațiilor la evenimentele din lumea mondena. In prezent, ajuns la varsa de 81 de ani, Viorel Lis a ramas la fel de vesel, deși ultimii ani nu au fost foarte fericiți. Cum se simte in prezent fostul primar al Capitalei.

- "De aproape 4 ani de zile incercam noi, ca instituție, sa colaboram cu Primaria Generala in ideea de a rezolva problemele acestui oraș, și anume fluidizarea traficului, care lasand la o parte disconfortul, genereaza poluare. Respiram otrava. (...) (...) Astazi, și o spun cu foarte mult regret, nimeni…

- Alina Sorescu a reacționat dupa declarațiile facute inca soțul ei, Alexandru Ciucu. Invitata in platoul Xtra Night Show, artista a spus ce anume a deranjat-o din ceea ce a spus tatal fetițelor ei.

- Dupa ce a ieșit invingatoare din "lupta" cu TAS, la revenirea in țara, Simona Halep a ținut sa transmita un mesaj pentru toți romanii care au susținut-o in tot acest timp, dupa ce la finalul anului 2022 a fost suspendata, fiind gasita pozitiv la o substanța interzisa in randul sportivilor. Iata declarațiile…

- Deputatul AUR Adrian Axinia a depus plangere impotriva judecatoarei CCR Mihaela Ciochina, care a negociat la Cotroceni comasarea alegerilor, anunta formatiunea.”Am depus la CCR o sesizare prin care am solicitat cercetarea disciplinara a judecatoarei Curtii Constitutionale, doamna Mihaela Ciochina,…